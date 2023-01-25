На Алтае под суд пойдет пенсионер, который сбил ребенка и оставил его умирать на дороге

Автомобиль обвиняемого Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи Змеиногорского района завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины. Его обвиняют в том, что он сбил ребенка и бросил его умирать на дороге.

Трагический случай произошел 13 июня 2022 года в одном из сел Змеиногорского района. В тот день обвиняемый сел за руль в нетрезвом виде. Он ехал по дороге, а в попутном ему направлении – пятилетний мальчик на велосипеде.

– Водитель, увидев велосипедиста, не снизил скорость движения и не выбрал необходимый боковой интервал, вследствие чего совершил наезд на ребенка. После произошедшего обвиняемый скрылся с места ДТП, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Причем мужчина не вызвал ГИБДД и «скорую», а просто оставил ребенка на дороге, не говоря уже об оказании первой помощи. В итоге пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже он скончался.

Материалы уголовного дела направлены в суд.