Следователи начали проверку из-за стаи бродячих собак в Барнауле

В Барнауле уже проводится несколько проверок из-за бездомных собак Фото: Анна СЕМИНА

Следователям Барнаула поступила жалоба от жителей одного из домов на улице Смирнова, в которой они пожаловались на свору бродячих собак. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье близких.

По словам женщины, написавшей обращение в Следственный комитет, в их районе много бродячих собак, которые уже несколько раз нападали на людей. Жители боятся выходить на улицу, а особенно переживают за детей, которые могут пострадать от безнадзорных животных.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже выезжали на место, проводили осмотр. Как подчеркнули в СУСКе, в городе уже проходят процессуальные проверки по факту халатности должностных лиц, в чьи прямые обязанности входит регулирование вопросов касаемо бездомных животных.

– В ходе проверок следователями будет дана принципиальная юридическая оценка всем фактам обращений граждан. По результатам проверок будет принято процессуальное решение, - добавляют следователи.