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НовостиОбщество24 января 2023 12:09

На алтайского экс-регоператора возбудили дело о мошенничестве

Расследование продолжается
Герман Архаров
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за завышения единого тарифа на услуги по вывозу и обработке твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Компания «ВторГеоРесурс» вывозила, а «КарьерДорСтрой» обрабатывала ТКО в Рубцовской зоне. Проверка ведомства показала, что часть расходов, которую указали юрлица при обосновании тарифа для потребителей фактически понесена не была.

- Сумма необоснованно включенных в тариф расходов превысила 177 млн рублей, - отметили в прокуратуре.

Представители ведомства проинформировали управление региона по государственному регулированию цен и тарифов для учета при очередной корректировке тарифов. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.