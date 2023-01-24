Из-за коммунальной аварии 8 домов остались без отопления в Барнауле

По оценке специалистов, устранение повреждения займет около 5 часов Фото: Анна СЕМИНА

24 января в Барнауле произошла коммунальная авария, из-за которой без отопления остались 8 домов. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

На трубопроводе отопления у дома у дома на Островского,40 произошло повреждение.

– Диаметр поврежденной трубы 89 мм, – пояснили в компании.

По оценке специалистов, устранение повреждения займет около 5 часов. Они уже работают на месте. На время ремонта отопление отключили в 8 домах.

Ранее мы писали, что в Барнауле забил коммунальный гейзер.