Кафедра биотехнологии Бийского технологического института провела выездной семинар на площадке «Эвалар»

Фото: Сергей Кулыгин

В мероприятии приняли участие студенты кафедры биотехнологии БТИ, для которых состоялась экскурсия по производственному комплексу и лабораториям, а специалисты и руководители «Эвалар» отвечали на вопросы своих потенциальных будущих коллег.

Директор по производству и технологиям ЗАО «Эвалар» Дмитрий Иноземцев провел подробную экскурсию для молодых специалистов. Студентам была продемонстрирована работа подразделений завода: исследовательской лаборатории, цеха галеновых препаратов и готовых форм, цеха подготовки сырья, а также была показана в действии работа грануляторов, капсуляторов и таблепрессов - все оборудование от ведущих мировых брендов, таких как Bosch, Ulhman, Korsch, обеспечивающих бережную и безопасную переработку сырья.

Исполнительный директор предприятия Владимир Хлунов подчеркнул, что на сегодняшний день «Эвалар» является одним из наиболее технологичных фармпроизводств в стране, которое использует самое передовое оборудование, а технологические процессы сертифицированы на соответствие ведущим мировым стандартам качества – в связи с этим компания очень заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов и готова создавать максимально благоприятные условия труда для них: «Мы хотим предоставить студентам и будущим выпускникам наиболее полную информацию о тех возможностях, которые мы готовы им предложить после получения диплома. Специалистов мы всегда стараемся отбирать самых лучших, а взамен предлагаем достойные условия труда и широкий соцпакет: бесплатное питание и корпоративный транспорт, внутреннее и внешнее обучение по своему профилю, компенсации на санаторно-курортное лечение и лагеря для сотрудников и их детей, медицинский центр и фитнес-зал, а также корпоративный детский сад для детей сотрудников. Именно поэтому «Эвалар» не раз признавался лучшим промышленным предприятием города Бийска и имеет статус ответственного работодателя».

Фото: Сергей Кулыгин

Владимир Хлунов также выразил благодарность руководству БТИ и профессорско-преподавательскому составу кафедры биотехнологии вуза за многолетнее продуктивное сотрудничество и реализацию программы практического обучения студентов: «Мы много лет взаимодействуем с Бийским технологическим институтом, который является кузницей кадров для нашего предприятия. Его выпускники работают у нас на самых разных ответственных должностях десятки лет. Мы также много лет реализуем программу практического обучения студентов, которые ежегодно проходят практику на нашей площадке».

Доцент кафедры биотехнологии БТИ, к.х.н. Елена Аверьянова обратила внимание, что взаимодействие ВУЗа с лидерами отрасли имеет большое значение как для организации образовательного процесса, так и для мотивации молодежи к выбору специальностей в сфере биотехнологий: «Чем больше будет таких инициативных предприятий, готовых сотрудничать с ВУЗами и брать под крыло молодых специалистов, тем более гибким станет подход к организации образовательного процесса. Если мы будем понимать какие требования предъявляют предприятия к выпускникам, то у нас будет возможность обеспечить студентам необходимые знания, которые помогут им быстрее адаптироваться в профессии, - отметила она. – Наконец, реализация подобных мероприятий – это заметный вклад в профориентацию и мотивацию нашей молодежи, у которой появляется больше возможностей узнать о профессиональных и карьерных перспективах при трудоустройстве на предприятия региона, осуществляющих деятельность в сфере биотехнологий».

Дополнительная информация:

ЗАО «Эвалар» — одна из крупнейших в России фармацевтических компаний. Абсолютный национальный лидер по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья. Первая в России компания, реализовавшая принцип полного цикла производства – от выращивания растительного сырья, до упаковки готовой продукции.

«Эвалар» последовательно реализует политику в области качества и безопасности выпускаемой продукции, постоянно поддерживает и улучшает контроль качества в течение всего жизненного цикла продукции. Внедрены и реализуются такие процессы как: управление изменениями, контроль отклонений, анализ рисков. Это подтверждается сертификатами ISO 9001:2015, ISO 22000 (НАССР), а также оригинальным сертификатом GMP, который подтверждает соответствие производственных процессов правилам надлежащей производственной практики Национального фонда санитарной защиты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В 2019 году «Эвалар» запустил второй производственный комплекс для выпуска лекарственных препаратов, что позволило в полтора раза увеличить производственные мощности компании. В ассортиментном портфеле «Эвалар» более 500 наименований биологически активных добавок и лекарственных препаратов различных форм выпуска. Производственный комплекс расположен в Алтайском крае, г. Бийск.

В декабре 2021 года компания отметила 30-летний юбилей со дня своего основания.

Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» основан в 1959 году для удовлетворения нужд формирующегося в городе оборонного комплекса специалистами в области химических технологий и машиностроения. В настоящее время реализует все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратуру и подготовку кадров высшей квалификации; имеет государственную аккредитацию, которая с 1 марта 2022 года является бессрочной.

Бийский технологический институт тесно сотрудничает с предприятиями Наукограда и Алтайского края, входит в состав краевого биофармацевтического кластера, участвует в образовательной программе РОСНАНО развития кадрового потенциала компаний, занятых производством полимерных энергонасыщенных и нанокомпозитных материалов, создает новые материалы и пищевые продукты, программные продукты и экономические разработки, электронные и ультразвуковые устройства.

До 2021 года Бийский технологический институт являлся единственным в Алтайском крае, где готовят бакалавров и магистров по аккредитованному направлению «Биотехнология». Биотехнология как специальность впервые появилась на Алтае в Бийском технологическом институте в 1991-й. В 1996 году – была образована кафедра биотехнологии, бессменным заведующим которой является Кошелев Юрий Антонович – президент АО «Алтайвитамины». Первый выпуск инженеров-биотехнологов состоялся в 1997 году и до настоящего времени основная масса выпускников кафедры (а это более 90 %) трудоустраиваются по специальности на градообразующих предприятиях Бийска и Бийского района.

Особенности реализации образовательного процесса на кафедре биотехнологии заключается в реализации дуального подхода к процессу обучения – когда руководитель предприятия, являясь заведующим кафедрой, влияет на учебный процесс, на траекторию подготовки специалистов, на формирование тематик НИР и ВКР, распределение на производственную практику, взаимодействуя при этом не только с руководством ВУЗа и ППС кафедры, но и с руководителями предприятий региона, являющихся основными работодателями выпускников.