Замминистра здравоохранения Алтайского края уволили в связи с утратой доверия

Замминистра освободили от занимаемой должности 24 января распоряжением главы региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Замминистра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Замминистра освободили от занимаемой должности 24 января распоряжением главы региона.

Данное решение приняли по итогам проверки. Основанием стало представление прокурора Алтайского края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

– Заместителем министра здравоохранения региона Константином Гордеевым не была исполнена обязанность по своевременному направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов, – говорится в сообщении.

В итоге применили меру юридической ответственности – чиновника уволили.