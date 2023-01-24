Власти Барнаула через суд добиваются ремонта фасада одного из старейших зданий

Решение уже вынесли в первой инстанции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле власти через суд пытаются добиться ремонта фасада здания «Богадельня купца Пуртова» в центре города, пишет «Алтапресс».

Сейчас состояние здания взывает вопросы. Там растрескалась штукатурка, а местами даже выпадают кирпичи. В апреле прошлого года специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района попросили теруправление Росимущества отремонтировать фасад. Реакции не последовала и пришлось обратиться в суд.

За здание отвечает Росимущество, но ведомство заявило, что считает себя ненадлежащим ответчиком и не согласилось с требованиями иска. В итоге арбитраж удовлетворил требования администрации и обязал ведомство фасад в срок за 7 месяцев.

Решение вынесли в первой инстанции. Росимущество подало жалобу, дата ее рассмотрения еще не назначена