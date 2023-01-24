Мужчина погиб в ДТП с участием грузовиков в Алтайском крае

На месте аварии
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
23 января в Алтайском крае мужчина погиб в результате столкновения двух грузовиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в 18:55 на 330 километре дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Водитель грузовика DAF с полуприцепом двигался со стороны села Локоть в направлении села Веселоярск. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в КамАЗ
В результате аварии серьезно пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали. Вскоре мужчина скончался в больнице.
В ГИБДД напоминают, что рискованный обгон – маневр, который может стоить жизни водителям, пассажирам и окружающим.