Мужчина погиб в ДТП с участием грузовиков в Алтайском крае

На месте аварии Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

23 января в Алтайском крае мужчина погиб в результате столкновения двух грузовиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в 18:55 на 330 километре дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Водитель грузовика DAF с полуприцепом двигался со стороны села Локоть в направлении села Веселоярск. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в КамАЗ

В результате аварии серьезно пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали. Вскоре мужчина скончался в больнице.

В ГИБДД напоминают, что рискованный обгон – маневр, который может стоить жизни водителям, пассажирам и окружающим.