Стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах выросла в Барнауле

Нужно будет заплатить 30 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость поездки на нерегулируемых маршрутах в Барнауле подорожала с 28 до 30 рублей. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на горадминистрацию.

Всего в краевой столице 21 нерегулируемый маршрут. Стоимость проезда там выросла в начале января 2023 года и теперь составляет 30 рублей.

Добавим, что после повышения стоимость проезда сравнялась во всех видах общественного транспорта Барнаула.

Ранее рост стоимости проезда с 1 января 2023 года прокомментировал мэр Барнаула.