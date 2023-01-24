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НовостиОбщество24 января 2023 5:10

Стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах выросла в Барнауле

Она составляет 30 рублей
Герман Архаров
Нужно будет заплатить 30 рублей

Нужно будет заплатить 30 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость поездки на нерегулируемых маршрутах в Барнауле подорожала с 28 до 30 рублей. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на горадминистрацию.

Всего в краевой столице 21 нерегулируемый маршрут. Стоимость проезда там выросла в начале января 2023 года и теперь составляет 30 рублей.

Добавим, что после повышения стоимость проезда сравнялась во всех видах общественного транспорта Барнаула.

Ранее рост стоимости проезда с 1 января 2023 года прокомментировал мэр Барнаула.