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НовостиОбщество24 января 2023 4:12

На проспекте Космонавтов в Барнауле сгорел автомобиль Peugeot

Пострадавших нет
Герман Архаров
На месте ЧП

На месте ЧП

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром во вторник, 24 января, в Барнауле сгорел автомобиль Peugeot 307. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Иномарка вспыхнула на проспекте Космонавтов. Когда на место ЧП прибыли спасатели, то Peugeot горел открытым огнем. Пожар потушили на площади 5 квадратных метров.

Огонь повредил кузов, салон и моторный отсек автомобиля. Возможная причина возгорания - неисправность систем, механизмов и узлов машины.

Всего на место происшествия выезжали 2 автоцистерны, 11 человек. Пострадавших нет.