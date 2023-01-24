Светофоры отключат на оживленном перекрестке в Барнауле

Электронные регулировщики не будут работать с 13:30 до 15 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В вторник, 24 января, в Барнауле отключат светофоры на одном из оживленных участков города. Об этом сообщает мэрия краевой столицы.

Электронные регулировщики не будут работать с 13:30 до 15 часов на пересечении проспекта Калинина с улицами Профинтерна и Сизова. Светофоры временно отключат из-за ремонта на сетях электроснабжения.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее мы писали, что 24 января на участке одной из дорог в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн.