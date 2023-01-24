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НовостиОбщество24 января 2023 3:10

В гипермаркете «Леруа Мерлен» в Барнауле ликвидируют условный пожар

В крае пройдут пожарные учения
Герман Архаров
Пожарные учения

Пожарные учения

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарные учения пройдут в барнаульском гипермаркете «Леруа Мерлен» 24 января. Об этом сообщает регионально управление МЧС.

В гипермаркете ликвидируют условный пожар. Во время отработки вводных спасатели изучат конкретный объект, его особенности и планировку, а также организуют взаимодействие с персоналом.

Добавим, что учения будут масштабными и пройдут не только в Барнауле. Их организуют на территории всех 12 пожарно-спасательных гарнизонов. Среди дургих объектов - «Алтайский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» в селе Алтайское, «Алейский маслосыркомбинат» и другие.

Благодаря учениям определят уровень подготовки личного состава, а также проверят слаженность действий подразделений.