В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Участников движения просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 24 января, в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция региона.

Движение для всех видов транспорта с 17 до 18:30 ограничат на участке дороги «(населенный пункт Полковниково) – автодорога Р-256 – (населенный пункт Контошино)».

В ГИБДД добавили, что маршрут и время сопровождения могут изменить.

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием.