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НовостиОбщество24 января 2023 1:30

Потепление со снегом и метелями прогнозируют в Алтайском крае 24 января

Будет -5…-10 градусов
Герман Архаров
Местами ожидаются метели

Местами ожидаются метели

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем во вторник, 24 января, в Алтайском крае заметно потеплеет. Столбики термометров покажут -5…-10 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

На большей части Алтайского края выпадет небольшой снег, местами ожидаются метели. Будет дуть западный ветер, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем 24 января будет -8…-10 градусов. Пройдет небольшой снег, подует западный ветер, 5-10 м/с.

В региональном управлении МЧС призывают быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам также нужно помнить о ПДД.