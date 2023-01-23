Глава Бийска попросил горожан не сравнивать его с предыдущим мэром

Виктор Щигрев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Действующий мэр Бийска Виктор Щигрев попросил не сравнивать его с предшественником Александром Студеникиным. Видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава города отметил, что бийчан на данный момент волнует две основные темы. Одна из них – состояние дорог.

- Не нужно искать крайних и виноватых в состоянии улиц. Поверьте, и работники дорожных служб, и я, и даже подключившиеся к решению проблем предприятия делаем все возможное, - сказал мэр.

Вторя тема, которая не дает покоя жителям наукограда – смена руководства. Мэр попросил горожан воздержаться от сравнений с предшественником. Также он подчеркнул, что со Студеникиным они не конкуренты. На данный момент администрации разрабатывает новые подходы и форматы работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новым мэром Бийска стал Виктор Щигрев

За кандидатуру Виктора Щигрева проголосовали 29 из 30 депутатов (подробнее)