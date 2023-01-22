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НовостиПроисшествия22 января 2023 11:04

В алтайском селе мужчина украл у молодой женщины насосную станцию

Ущерб составил более семи тысяч рублей
Александра Сапожкова
Мужчина не арестован, но находится под подпиской о невыезде

Мужчина не арестован, но находится под подпиской о невыезде

Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском райцентре Тальменка 41-летний мужчина украл насосную станцию. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась женщина 1995 года рождения, которая рассказала, что неизвестные сорвали дверные запоры, проникли в ее дом и похитили станцию.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемого. Выяснилось, что ранее мужчина снимал у женщины дом. А после переезда в другое место обнаружил там нерабочую насосную станцию, поэтому решил воспользоваться станцией с прежнего места проживания.

- Ущерб, со слов заявительницы, составил более семи тысяч рублей. Подозреваемый вину полностью признал. Имущество изъято и возвращено владелице, - сказал и в полиции.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчина находится под подпиской о невыезде.