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НовостиЗвезды22 января 2023 9:43

11-летнюю жительницу Барнаула ждут «поединки» в шоу «Голос. Дети»

Ева Аветисян прошла первый этап слепых прослушиваний
Александра Сапожкова
Скриншот видео

Скриншот видео

Фото: Первый канал

11-летняя Ева Аветисян из Барнаула прошла первый этап слепых прослушиваний в проекте «Голос. Дети», и теперь ее ждет этап «поединков», сообщает пресс-служба Первого канала.

Напомним, к Еве повернулись все наставники, но она выбрала Басту. По итогам прослушиваний получилось три команды по 15 участников. «Поединки» начнутся 27 января. Сначала наставники разобьют команды на тройки, из которых дальше пройдет только по одному участнику.

После пятеро ребят, оставшихся в каждой из команд, посоревнуются в музыкальных дуэлях. Победители выйдут в финал.

Отметим, в команде Басты есть и 14-летняя уроженка Алтая Мария Братчикова, которая недавно переехала в Петербург.