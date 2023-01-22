Самые редкие и необычные имена детей перечислили в Алтайском крае

Всего в минувшем году в регионе родилось 8582 девочек и 9168 мальчиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В алтайском Управлении юстиции перечислили самые редкие и необычные имена, которыми называли новорожденных в 2022 году.

Так, девочки получили имена Каталея, Ладислава, Велена, Авигея, Иветта, Есфирь. А мальчики: Антипа, Бронислав, Гарри, Есений и Спартак.

При этом самыми популярными именами стали София, Виктория, Ева, Артем, Александр и Михаил.

Всего в минувшем году в регионе родилось 8582 девочек и 9168 мальчиков.