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НовостиОбщество22 января 2023 8:33

Самые редкие и необычные имена детей перечислили в Алтайском крае

В 2022 году новорожденных называли в частности Гарри, Есений, Есфирь, Иветта
Александра Сапожкова
Всего в минувшем году в регионе родилось 8582 девочек и 9168 мальчиков

Всего в минувшем году в регионе родилось 8582 девочек и 9168 мальчиков

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В алтайском Управлении юстиции перечислили самые редкие и необычные имена, которыми называли новорожденных в 2022 году.

Так, девочки получили имена Каталея, Ладислава, Велена, Авигея, Иветта, Есфирь. А мальчики: Антипа, Бронислав, Гарри, Есений и Спартак.

При этом самыми популярными именами стали София, Виктория, Ева, Артем, Александр и Михаил.

Всего в минувшем году в регионе родилось 8582 девочек и 9168 мальчиков.