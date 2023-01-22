На Алтае спасли замерзающего на трассе водителя «Газели»

Автомобиль замерз и не смог дальше двигаться Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 21 января алтайские сотрудники МЧС спасли водителя «Газели», который замерзал на трассе «Алтай – Кузбасс». Об этом сообщили в ведомстве.

Мужчина ехал в сторону Барнаула и остановился в восьми километрах от села Залесово - его автомобиль замерз и не смог дальше двигаться.

- На эвакуацию водителя было отправлено подразделение пожарно-спасательной части. Спасатели благополучно доставили мужчину в часть, где предложили теплую одежду и чай, - рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что с потеплением водитель продолжит свой путь дальше.