Барнаульцы пожаловались на ассенизаторов и невыносимую вонь

Водители уверяли, что сливают чистую воду Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожане в паблике «Инцидент Барнаул» пожаловались на ассенизаторов, которые сливают нечистоты в канализационный люк.

По словам жителей города, такое происходит уже не в первый раз на пересечении улиц Власихинской и Малахова. При этом во время слива и после распространяется невыносимая вонь.

- Невозможно работать... Не представляю, как люди живут в тех окраинах…, - написал один из барнаульцев.

Горожане подходили к водителям, чтобы разрешить вопрос. Но те уверяли, что сливают чистую воду.