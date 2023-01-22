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НовостиОбщество22 января 2023 4:30

Барнаульцы пожаловались на ассенизаторов и невыносимую вонь

Нечистоты из машин сливают в канализационный люк
Александра Сапожкова
Водители уверяли, что сливают чистую воду

Водители уверяли, что сливают чистую воду

Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожане в паблике «Инцидент Барнаул» пожаловались на ассенизаторов, которые сливают нечистоты в канализационный люк.

По словам жителей города, такое происходит уже не в первый раз на пересечении улиц Власихинской и Малахова. При этом во время слива и после распространяется невыносимая вонь.

- Невозможно работать... Не представляю, как люди живут в тех окраинах…, - написал один из барнаульцев.

Горожане подходили к водителям, чтобы разрешить вопрос. Но те уверяли, что сливают чистую воду.