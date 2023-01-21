Забор с лавочками установят в парке «Изумрудный» в Барнауле

Проект нового забора. Фото: предоставлено В.Вакаевым

В барнаульском парке «Изумрудный» готовятся изменить входную группу и забор. В последний предлагают интегрировать лавочки.

Проект подготовили в конце прошлого года. Концепция предполагает замену ограждения, но при сохранении ключевых деталей – центральной входной группы и столбы, примыкающие к ней.

– Ее будем реставрировать: штукатурить колонны и помещения касс, делать новую крышу, - рассказывает управляющий парком Владислав Вакаев. – Планируется восстановить и интересную историческую деталь – часы над входом (раньше они здесь были).

Второй вход также останется на прежнем месте, но будет видоизменен: «башни» уберут. Кроме того, в новый забор планируют вписать лавочки, на которых смогут сидеть прохожие со стороны проспекта Комсомольского. Так что будет не только красиво, но и функционально.