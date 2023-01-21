На Алтае прогнозируют похолодание до -41 градуса

В Барнауле предстоящей ночью будет до -38 Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие дни. В ночь на 22 января в регионе обещают похолодание до -41 градуса.

В среднем по краю температура воздуха упадет до отметки -30…-35 градусов, а местами будет от -36 до -41. В Барнауле будет от минус 36 до -38 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман.

А с понедельника можно рассчитывать на стабильное потепление. Так что крещенские морозы в этом году оказались достаточно краткосрочными.