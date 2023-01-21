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НовостиОбщество21 января 2023 10:47

В Республике Алтай выявили корь

Специалисты выясняют круг контактных лиц
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Непривитым гражданам следует поставить вакцину от кори

Непривитым гражданам следует поставить вакцину от кори

Фото: Анна СЕМИНА

20 января в Республике Алтай выявили первый случай заражения корью в этом году.

Болезнь выявили у иностранного гражданина. Он не смог предоставить данные о вакцинации против инфекции.

– Проводятся противоэпидемические мероприятия: устанавливается круг контактных, за контактными проводится медицинское наблюдение, организована иммунизация непривитых контактных, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.

Напомним, на сегодняшний день единственным действительно работающим средством против кори является вакцинация. Прививку ставят еще в детском возрасте. А взрослым – до 35 лет.

– У привитых в 95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет, - подчеркивают специалисты.