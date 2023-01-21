На Алтае подросток украл деньги сестры и перевел на карту бабушки и себе

Деньги парень перевел через приложение на телефоне Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай расследуют уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который украл деньги у собственной младшей сестры.

Кража произошла, когда он еще был несовершеннолетним. На тот момент он вместе с младшей сестрой проживал у бабушки в селе Майма. Она оформила над ними опеку.

Используя приложение на телефоне парень перевел деньги своей сестры на счет бабушки и себе. Ущерб составил 14,5 тысяч рублей.

– Похищенными деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в значительном размере, - констатируют в СУСК РФ по Республике Алтай.

Еще во время расследования он возместил сестре ущерб. Но несмотря на это, уголовное дело направлено в прокуратуру.