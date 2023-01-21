Хакеры взломали один из ресурсов алтайского вуза

Заявление в полицию администрация вуза уже написала Фото: Анна СЕМИНА

Хакеры взломали один из сервисов АлтГУ, на котором хранились данные 4,5 тысяч пользователей.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что злоумышленники взломали официальный сайт классического вуза, но в действительности все оказалось не совсем так.

– Хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на различные конференции и мероприятия, проводимые в том числе и университетом, - сообщает пресс-служба АлтГУ.

Пользователям порекомендовали сменить пароли. В полицию также переданы данные.