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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:32

Хакеры взломали один из ресурсов алтайского вуза

Пользователям рекомендуют сменить пароли
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Заявление в полицию администрация вуза уже написала

Заявление в полицию администрация вуза уже написала

Фото: Анна СЕМИНА

Хакеры взломали один из сервисов АлтГУ, на котором хранились данные 4,5 тысяч пользователей.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что злоумышленники взломали официальный сайт классического вуза, но в действительности все оказалось не совсем так.

– Хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на различные конференции и мероприятия, проводимые в том числе и университетом, - сообщает пресс-служба АлтГУ.

Пользователям порекомендовали сменить пароли. В полицию также переданы данные.