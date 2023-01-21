Барнаульские энергетики усилили работу ТЭЦ

Батареи в эти дни должны потеплеть еще сильнее Фото: Анна СЕМИНА

В эти выходные в Барнаул пришли настоящие крещенские морозы, а энергетики заблаговременно усилили работу ТЭЦ.

– На этих выходных по прогнозам синоптиков в Барнауле ожидается понижение температуры до -33°С. Наши ТЭЦ и теплосети уже готовы к работе в этих условиях, - отчитались накануне в СГК.

Уже в пятницу энергетики повысили температуру сетевой воды в системе до +100,9°С. Кроме того, аварийные бригады готовы оперативно устранить неполадки.