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НовостиОбщество21 января 2023 6:52

Барнаульские энергетики усилили работу ТЭЦ

Они подняли температуру воды в системе
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Батареи в эти дни должны потеплеть еще сильнее

Батареи в эти дни должны потеплеть еще сильнее

Фото: Анна СЕМИНА

В эти выходные в Барнаул пришли настоящие крещенские морозы, а энергетики заблаговременно усилили работу ТЭЦ.

– На этих выходных по прогнозам синоптиков в Барнауле ожидается понижение температуры до -33°С. Наши ТЭЦ и теплосети уже готовы к работе в этих условиях, - отчитались накануне в СГК.

Уже в пятницу энергетики повысили температуру сетевой воды в системе до +100,9°С. Кроме того, аварийные бригады готовы оперативно устранить неполадки.