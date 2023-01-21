На Алтае бывшая начальница почтового отделения попала по уголовное преследование

Обвиняемая дожидается суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальницы почтового отделения из Угловского района. Ее обвиняют по двум статьям – присвоение и растрата и кража.

Следствие установило, что пользуясь своим служебным положением 42-летняя женщина с января по март 2022 года забрала себе с отделения кухонную машину и пылесос общей стоимостью более восьми тысяч рублей и в дальнейшем распорядилась техникой по своему усмотрению.

– А в марте 2022 года женщина похитила из кассы, установленной в отделении почты, вверенные ей денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Кроме того, в этот же период она через служебную программу перевела на свой счет деньги организации, тем самым причинив крупный ущерб работодателю на сумму 200 тысяч рублей.

Свою вину она так и не признала, но следователь в качестве возмещения гражданского иска наложил арест на имущество бывшей начальницы почты на сумму свыше 250 тысяч рублей. Сейчас она дожидается суда.