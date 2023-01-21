В жуткий мороз в Барнауле произошел порыв водопровода

Подвоз воды населению будет по заявкам Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ранним утром 21 января в Барнауле произошел порыв водопровода в центре города.

– Сегодня, 21 января, в 5 утра в результате повреждения на водопроводной сети диаметром 300 мм по адресу пр. Комсомольский, 87, произошел выход воды на проезжую часть, - сообщает пресс-центре мэрии.

На месте происшествия работает аварийная бригада водоканала и дорожные службы. Одни убирают наледь, образовавшуюся на проезжей части, а другие подготавливают место для работы. На данном участке дежурит экипаж ДПС.

Что касается подачи холодной воды населению, то в настоящее время под ограничение попали дома: пр.Комсомольский 81, 87, ул.Советская, 3, 3а, 5, 6, а также два административных здания на проспекте Комсомольском, 118 и 120.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок 500-101.