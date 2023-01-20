Филиал барнаульской поликлиники №1 закрывают на капремонт

Пациенты не останутся без медпомощи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле филиал поликлиники №1 на ул. Аванесов, 32, закрывают на аварийно-восстановительные работы и капремонт, сообщает мэрия.

Здание было признано аварийным в 2015 году. Чтобы продолжить работу, в подвале укрепили колонны и сделали подпорки. Но в 2018 году на соседней территории началось строительство жилого комплекса, и забивание свай усугубило состояние здания.

«В аварийном состоянии находятся несущие колонны в подвале и чердачное перекрытие. Все это необходимо менять. А само здание нужно усиливать стяжками», — рассказала директор компании «Ар-Деко», делавшей экспертизу, Ольга Кононенко.

На время ремонта терапевты с улицы Аванесова, 32, переедут в другие филиалы поликлиники. Большая часть будет работать в корпусе на ул. Интернациональной, 62, еще два терапевта будут принимать в корпусе на ул. Анатолия.

Информация о том, к какому именно филиалу будут приписаны участки нагорной части Барнаула, появится на сайте поликлиники №1 в ближайшее время.