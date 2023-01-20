Почти четверть сотрудников на Алтае сталкивались с «поборами» на работе

При этом только 15% отметили, что получили полную компенсацию затрат. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно опросу hh.ru, 47% сотрудников из Алтайского края покупали что-либо на работу по своей воле. А 23% делали это по требованию работодателя – то есть сталкивались с «поборами».

Чаще всего опрошенным приходилось приобретать канцтовары (51%), мыло и туалетную бумагу (35%), наушники и клавиатуру (31%). Далее в списке: средства индивидуальной защиты, учебные материалы, мелкая бытовая техника, бензин, рабочие инструменты, спецодежда и т.д.

При этом только 15% отметили, что получили полную компенсацию затрат.