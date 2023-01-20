На Алтае дело об убийстве мужчины мясорубкой направили в суд

Обвиняемая не менее 11 раз ударила супруга по голове
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Шелаболихинского района. Ее обвиняют в убийстве мужа мясорубкой.
По данным регионального Следкома, в октябре минувшего года супруг женщины дома распивал спиртное. Вечером к ним зашел отец старшей дочери и забрал девочку к себе. После их ухода муж из ревности стал грубо оскорблять женщину и попытался причинить ей повреждения.
- Обвиняемая в ответ взяла металлическую мясорубку и не менее 11 раз ударила супруга по голове. Мужчина скончался на месте происшествия, - сказали в ведомстве.
Вину женщина признала частично, уверяя, что у нее не было умысла убить супруга. Однако следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающие умышленный характер преступления.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.