На Алтае дело об убийстве мужчины мясорубкой направили в суд

Обвиняемая не менее 11 раз ударила супруга по голове Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Шелаболихинского района. Ее обвиняют в убийстве мужа мясорубкой.

По данным регионального Следкома, в октябре минувшего года супруг женщины дома распивал спиртное. Вечером к ним зашел отец старшей дочери и забрал девочку к себе. После их ухода муж из ревности стал грубо оскорблять женщину и попытался причинить ей повреждения.

- Обвиняемая в ответ взяла металлическую мясорубку и не менее 11 раз ударила супруга по голове. Мужчина скончался на месте происшествия, - сказали в ведомстве.

Вину женщина признала частично, уверяя, что у нее не было умысла убить супруга. Однако следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающие умышленный характер преступления.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.