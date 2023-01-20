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НовостиПроисшествия20 января 2023 8:11

Бывшего прокурора Бийска, возможно, судят по статье о мошенничестве

Уголовное дело зарегистрировали 29 декабря 2022 года
Александра Сапожкова
Финка обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ

Финка обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела Эдуарда Финка. Источники «Банкфакса» полагают, что речь идет об экс-прокуроре Бийска.

Уголовное дело Финка зарегистрировали 29 декабря минувшего года, а первое заседание было назначено на 19 января. Финка обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Какие именно обстоятельства легли в основу дела – не известно.

Адвокат Финка Эдуард Бауэр не стал распространяться о деталях дела, как не стал и спорить с утверждением, что речь идет о бывшем прокуроре. Он лишь сказал, что интерес СМИ может подтолкнуть его к тому, чтобы просить суд сделать заседания закрытыми.

Издание направило запрос в региональный Следком, чтобы подтвердить информацию и уточнить, какие обстоятельства легли в основу дела.