Суд изменил приговор по громкому делу частного барнаульского детсада Happy Baby

В частности, суд уменьшил объем обвинения трем воспитателям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд апелляционной инстанции изменил приговор по громкому делу частного детсада Happy Baby, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В частности, суд уменьшил объем обвинения трем воспитателям. Одной назначил штраф, а двум смягчил наказание в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Ранее суд назначил им лишение свободы условно, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью.

Также суд отменил взыскание на имущество и компенсацию морального вреда с заведующей детсадом Елены Воротниковой. Это связано с отсутствием в ее действиях состава преступления. Также женщине дали право на реабилитацию и возмещение вреда.

Плюс к этому суд уменьшил размеры компенсации морального вреда потерпевшим родителям. В остальной части приговор остался без изменения.

Напомним, в 2021 году суд признал сотрудников барнаульского детсада Happy Baby виновными в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. По данным следствия, педагоги били воспитанников и помещали в темное помещение. Директор учреждения никаких мер не принимала. В результате пострадали 14 детей.