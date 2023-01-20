В Барнауле создали спецкомиссию, которая будет следить за киосками, палатками и бочками с квасом

Одна из проблем в размещении объектов – установка на инженерных сетях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле создана комиссия для упорядочения размещения нестационарных торговых объектов. В администрации Барнаула прошло ее первое заседание.

Как сообщили в мэрии, нестационарные торговые объекты – это палатки, киоски, фургоны с фастфудом, кофе и мороженым, а также бочонки с квасом. Одна из проблем в их размещении – установка на инженерных сетях или в их охранных зонах. Ранее мэр города Вячеслав Франк дал поручение проработать решение этого вопроса.

Отмечается, что в состав комиссии вошли заместители глав администраций районов города, представители ресурсоснабжающих организаций, представители комитетов по земельным ресурсам, по строительству, по дорожному хозяйству.