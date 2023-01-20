Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 января 2023 7:02

В Барнауле создали спецкомиссию, которая будет следить за киосками, палатками и бочками с квасом

Прошло ее первое заседание
Александра Сапожкова
Одна из проблем в размещении объектов – установка на инженерных сетях

Одна из проблем в размещении объектов – установка на инженерных сетях

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле создана комиссия для упорядочения размещения нестационарных торговых объектов. В администрации Барнаула прошло ее первое заседание.

Как сообщили в мэрии, нестационарные торговые объекты – это палатки, киоски, фургоны с фастфудом, кофе и мороженым, а также бочонки с квасом. Одна из проблем в их размещении – установка на инженерных сетях или в их охранных зонах. Ранее мэр города Вячеслав Франк дал поручение проработать решение этого вопроса.

Отмечается, что в состав комиссии вошли заместители глав администраций районов города, представители ресурсоснабжающих организаций, представители комитетов по земельным ресурсам, по строительству, по дорожному хозяйству.