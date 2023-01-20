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НовостиОбщество20 января 2023 6:31

В барнаульском дворе заметили редкую бородатую сову

Птица спокойно сидела на ветке
Александра Сапожкова
Птица привлекала внимание прохожих

Птица привлекала внимание прохожих

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском дворе дома №264 на ул. Попова заметили редкую птицу. Большая сова днем сидела на дереве у многоэтажки. Видео опубликовано в паблике «В курсе 22».

«Вот такая сова. А может, это филин? И как думаете, откуда он прилетел?» - задаются вопросами очевидцы.

Птица привлекала внимание прохожих – они останавливались, чтобы сфотографировать редкого пернатого гостя.

В комментариях пользователи паблика написали, что, скорее всего, это бородатая неясыть, которая занесена в Красную книгу.