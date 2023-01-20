В барнаульском дворе заметили редкую бородатую сову

Птица привлекала внимание прохожих Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском дворе дома №264 на ул. Попова заметили редкую птицу. Большая сова днем сидела на дереве у многоэтажки. Видео опубликовано в паблике «В курсе 22».

«Вот такая сова. А может, это филин? И как думаете, откуда он прилетел?» - задаются вопросами очевидцы.

Птица привлекала внимание прохожих – они останавливались, чтобы сфотографировать редкого пернатого гостя.

В комментариях пользователи паблика написали, что, скорее всего, это бородатая неясыть, которая занесена в Красную книгу.