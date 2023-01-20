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НовостиОбщество20 января 2023 5:50

В Бийске запланировали митинг против повышения тарифов ЖКХ

Мероприятие предполагается 29 января
Александра Сапожкова
Под петицией о контроле над тарифами подписалось более двух тысяч человек

Под петицией о контроле над тарифами подписалось более двух тысяч человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Коммунисты наукограда запланировали на 29 января митинг против повышения тарифов ЖКХ, сообщает «Бийский рабочий».

В партии заявили, что в качестве площадки рассматривается центр города – Петровский бульвар. Однако чиновники предложили в качестве альтернативной площадки Льнокомбинат.

- Под петицией о контроле над тарифами подписалось более двух тысяч человек. В мэрии решили, что если на митинг соберется примерно столько же человек, то Петровский бульвар не подойдет, так как там стоит снежный городок, - отмечает издание.