В Бийске запланировали митинг против повышения тарифов ЖКХ

Под петицией о контроле над тарифами подписалось более двух тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коммунисты наукограда запланировали на 29 января митинг против повышения тарифов ЖКХ, сообщает «Бийский рабочий».

В партии заявили, что в качестве площадки рассматривается центр города – Петровский бульвар. Однако чиновники предложили в качестве альтернативной площадки Льнокомбинат.

- Под петицией о контроле над тарифами подписалось более двух тысяч человек. В мэрии решили, что если на митинг соберется примерно столько же человек, то Петровский бульвар не подойдет, так как там стоит снежный городок, - отмечает издание.