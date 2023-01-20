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НовостиОбщество20 января 2023 5:18

Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб жителей на высокие тарифы ЖКХ

В ведомстве прошло заседание по этому вопросу
Александра Сапожкова
Тарифы повышались два раза за 2022 год

Тарифы повышались два раза за 2022 год

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб жителей края на высокие тарифы ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании в прокуратуре обсудили причины роста тарифов, получение субсидий, а также начисление платы за ЖХК за ноябрь 2022 года с учетом ранее действовавших тарифов.

- Прокуратура с участием специалистов контролирующих органов начала проверку законности установленных тарифов и начисления гражданам платы за услуги, - сказали в ведомстве.