Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 3:26

Барнаульцы отпраздновали Крещение Господне

Все желающие могли окунуться в ледяные купели
Александра Сапожкова
Крещение в Барнауле 2023

Крещение в Барнауле 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января жители Барнаула отметили праздник Крещения.

Утром в Знаменском храме состоялась божественная литургия. Затем начался крестный ход к берегу Оби, где построили крещенский городок со снежной часовней. Там митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин освящения воды.

В городе оборудовали две официальные купели: на Оби в районе бывшего речного вокзала и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. На площадках было организовано дежурство экстренных служб. Окунуться можно было до 23 часов.