Барнаульцы отпраздновали Крещение Господне

Крещение в Барнауле 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января жители Барнаула отметили праздник Крещения.

Утром в Знаменском храме состоялась божественная литургия. Затем начался крестный ход к берегу Оби, где построили крещенский городок со снежной часовней. Там митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин освящения воды.

В городе оборудовали две официальные купели: на Оби в районе бывшего речного вокзала и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. На площадках было организовано дежурство экстренных служб. Окунуться можно было до 23 часов.