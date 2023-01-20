Барнаульцы отпраздновали Крещение Господне

Крещение в Барнауле 2023
Фото: Олег УКЛАДОВ
19 января жители Барнаула отметили праздник Крещения.
Утром в Знаменском храме состоялась божественная литургия. Затем начался крестный ход к берегу Оби, где построили крещенский городок со снежной часовней. Там митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин освящения воды.
В городе оборудовали две официальные купели: на Оби в районе бывшего речного вокзала и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. На площадках было организовано дежурство экстренных служб. Окунуться можно было до 23 часов.