Жители Алтая стали чаще обращаться за субсидией после роста цен на коммуналку

1 декабря в регионе второй раз за 2022 год повысили коммунальные тарифы Фото: Олег УКЛАДОВ

После роста цен на коммунальные услуги в Алтайском крае количество получателей субсидии увеличилось на 9%. Об этом сообщила министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Напомним, 1 декабря в регионе второй раз за 2022 год повысили коммунальные тарифы. Увидев свежие квитанции, люди были шокированы суммами. По словам Натальи Оськиной, количество получателей субсидии в регионе сейчас ощутимо растет.

- Темп роста наблюдаем, и надеемся, что число получателей увеличится, потому что это работающая мера поддержки и стоит ей воспользоваться, - сказала министр.

Напомним, субсидия положена гражданам с невысокими доходами. Всего в регионе выплата назначена примерно 90 тыс. человек. Для 60% получателей сумма практически равна платежке за коммуналку.