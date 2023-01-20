В Барнауле автомобиль с надписью «мастер по ноготочкам» протаранил служебную машину ДПС

результате ДТП никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января в 15:55 на ул. А. Петрова произошла авария с участием автомобиля ДПС, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

По данным городской Госавтоинспекции, около дома № 190 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander совершила наезд на стоящий служебный патрульный автомобиль Skoda Octavia.

По словам одного из участников паблика, на заднем стекле Mitsubishi была рекламная надпись «мастер по ноготочкам».

- Чтобы не быть «локомотивом», женщина уходила от столкновения и угодила в припаркованную машину, - написал очевидец.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту проводится проверка.