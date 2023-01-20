Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 января 2023 2:30

В Барнауле автомобиль с надписью «мастер по ноготочкам» протаранил служебную машину ДПС

Женщина уходила от столкновения.
Александра Сапожкова
результате ДТП никто не пострадал

результате ДТП никто не пострадал

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января в 15:55 на ул. А. Петрова произошла авария с участием автомобиля ДПС, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

По данным городской Госавтоинспекции, около дома № 190 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander совершила наезд на стоящий служебный патрульный автомобиль Skoda Octavia.

По словам одного из участников паблика, на заднем стекле Mitsubishi была рекламная надпись «мастер по ноготочкам».

- Чтобы не быть «локомотивом», женщина уходила от столкновения и угодила в припаркованную машину, - написал очевидец.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту проводится проверка.