Погода в Алтайском крае 21-22 января 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на выходных 21 и 22 января ожидаются сильные морозы, передает региональный Гидрометцентр.

Днем 20 января на Алтае еще будет тепло: -7,-12. Ночью 21 января температура опустится до -15,-20, а местами до -28. Днем в субботу местами ожидается -18,-23 градуса.

Ночью 22 января будет еще холоднее. Столбики термометров покажут -24,-29 градусов, по северу местами и вовсе опустятся до -31,-36. А днем в воскресенье синоптики прогнозируют местами -22,-27 градусов.