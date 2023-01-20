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НовостиОбщество20 января 2023 1:45

Алтайским медикам предлагают командировку в ДНР и ЛНР за 300-400 тыс. рублей

Врачам и медсестрам пообещали, что они будут работать в гражданских стационарах
Александра Сапожкова
Прежде звали только специалистов из федеральных больниц

Прежде звали только специалистов из федеральных больниц

Фото: Олег УКЛАДОВ

Медработникам алтайских краевых больниц предлагают поехать в командировку в ЛНР и ДНР , чтобы там лечить местных жителей, передает amic.ru.

По словам сотрудников одного из медучреждений Барнаула, предполагается месячная командировка. Зовут только медсестер и врачей для работы в гражданских стационарах. Врачи за месяц могут заработать до 400 тыс. рублей, а медсестры - до 300. Также полагается почти 8,5 тыс. рублей в сутки на проживание.

По словам медиков, прежде звали только специалистов из федеральных больниц, а в краевых командировку никому не предлагали.