В Барнауле построят пятиэтажку со двором на крыше

В их отделке используют красный кирпич и штукатурку в бежевом тоне Фото: Виталий БАРАБАШ

На ул. Чкалова за Алтайским медуниверситетом построят семиэтажный дом со двором на крыше, сообщает «Толк».

Дом будет в форме буквы «Г» с 78 квартирами от студий в 41,5 «квадратов» до еврочетырешек в 137,4 кв. метров. Фасады здания решены в классическом стиле. В их отделке используют красный кирпич и штукатурку в бежевом тоне. На французских балконах и в ограждении двора используют решетки с единым дизайном.

На кровле разместится двор с площадками для отдыха. Также запроектирован двухуровневый паркинг на 77 машиномест.

Территорию решено сделать закрытой и охраняемой. Первый этаж займут помещения общественного назначения с отдельными входами с улиц. Напротив обустроят открытые парковки.