Большой турнир по настольному теннису пройдет в Барнауле

Турнир пройдет с 24 по 27 января Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле с 24 по 27 января пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису.

На турнире будут разыграны медали в командных соревнованиях, одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Среди участников – сильнейшие спортсмены из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей, а также представители соседнего Алтая и Хакасии.

– Команда Алтайского края готовится к чемпионату. Эту неделю мы проведем на сборах в Белокурихе, будем оттачивать мастерство. Очень рады принимать соревнования такого высокого класса, как чемпионат Сибири. Это еще раз доказывает тот факт, что настольный теннис развивается в Алтайском крае и привлекает все больше молодых талантов, - говорит главный тренер КНТ «Алтай» Степан Багиян.

По итогам соревнований сильнейшая сборная будет представлять Сибирь на финале чемпионата России. Участники личных соревнований также могут отобраться в следующий этап: мужчины, занявшие с первого по третье место и женщины, взявшие «золото» и «серебро».

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Победа» (ул. Антона Петрова 146Г).