Десятки верующих пришли к Оби в Барнауле

Крещение Господне в Алтайском крае-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 19 января, десятки верующих пришли к иордани на реке Обь в Барнауле, чтобы окунуться в освященную воду.

Барнаульцы вместе со всем православным миром отмечают праздник Крещения Господня. В краевой столице на протяжении дня были открыты две купели: в районе Речного вокзала и на озере Пионерском. По традиции, самым популярным местом омовения стала иордань в Оби. Уже с утра сюда приехали десятки граждан. Некоторые, как оказалось, пытались первыми окунуться еще ночью, но полиция «завернула» их до особого распоряжения - все исключительно ради жизни и здоровья граждан. Чтобы избежать несчастных случаев, рядом с купелями дежурили полицейские, спасатели и медики.

Несмотря на рабочий день, желающих сегодня было достаточно: кто-то отпрашивался с работы, кто-то использовал обеденный перерыв. Приходили студенты, приезжали целые семьи. Но перед тем, как первый человек зашел в воду, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил ее.