В барнаульском парке «Изумрудный» меняют канализацию

Трубы под канализацию. Фото: Владислав Вакаев

Управляющий барнаульским парком «Изумрудный» Владислав Вакаев рассказал о том, что за трубы лежат посреди велодорожки и причем здесь старая канализация.

Как руководитель парка, в который вкладываются огромные бюджетные деньги, Вакаев решил предупредить трагедию и заранее согласовал работы по прокладке нового канализационного коллектора.

– Пока труба прокладывается от стадиона «Клевченя» в сторону ВРЗ, а потом пойдет через парк в сторону проспекта Комсомольского, - рассказывает он в своем ТГ-канале. – При этом нам удалось добиться от «Водоканала» того, чтобы эти работы проходили не открытым способом, а методом горизонтального бурения. Так что ущерба зеленым насаждениям не будет.

По его словам суть проблемы заключалась в том, что сейчас под парком проходит старый коллектор, который местами уже с «душком». И чтобы не произошло неприятного ЧП, было принято принципиальное решение заменить его на новый.

– Теперь же мы сможем получить коммуникацию, которая будет надежно работать десятилетия. В общем, прошу отнестись к небольшим неудобствам из-за работ с пониманием – это нужно всем нам, - добавляет Владислав.