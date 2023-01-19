18-летняя пьяная девушка забила беспомощного деда на Алтае

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летняя жительница Угловского района Алтайского края обвиняется в том, что забила своего беспомощного двоюродного деда.

Инцидент произошел вечером 29 июля 2022 года. Девушка была в гостях у родственников. Она выпивала в компании своего двоюродного деда. Во время застолья у них произошел конфликт. Мужчине не понравилось неподобающее поведение девушки. Этот факт вывел ее из себя.

– Обвиняемая, заведомо зная, что родственник находится в силу своего заболевания в беспомощном состоянии и не может оказать ей активное сопротивление и защитить себя, стала бросать в него кухонную утварь, банку с краской, а также горловину от разбитой стеклянной бутылки, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Девушка даже не стала оказывать 60-летнему мужчину первую помощь, а просто сбежала. Потерпевшего доставили в больницу с колото-резанными ранениями шеи и ушибленными ранами головы, но он скончался.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Материалы переданы в суд.