В Бийске составляют списки людей для планирования эвакуации

Письмо от управления ГО ЧС

Управление ГО ЧС Бийска рассылает по предприятиям письма, в которых просит составить списки сотрудников на случай эвакуации в безопасные районы края.

Списки необходимы, чтобы спасатели знали точную численность граждан всех каких категорий и их семей. Это позволит определить кто сможет эвакуироваться самостоятельно, а кому потребуется помощь.

– В частности, в приложении к обращению указано, что нужно подсчитать, сколько человек до места назначения смогут добраться пешком. Это должны быть люди, способные пройти 30-35 км, - пишет «Бийский рабочий».

К примеру, транспортом будут вывозить стариков, детей до 14 лет вместе с их матерями, инвалидов, беременных, больных и тех, что в силу физической подготовки не сможет пройти пешком те самые 30-35 километров.

В списки, которые должны подать работодатели помимо сотрудников включают их иждивенцев, с которыми проживают вместе. Данные документы должны сдать до 13 февраля.

В самом управлении ГО ЧС пояснили, что это лишь актуализация данных. Периодически она проводится, так что причин для паники нет.