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НовостиОбщество19 января 2023 8:59

В Бийске составляют списки людей для планирования эвакуации

Горожан просят не поднимать панику – это плановая актуализация данных
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Письмо от управления ГО ЧС

Письмо от управления ГО ЧС

Управление ГО ЧС Бийска рассылает по предприятиям письма, в которых просит составить списки сотрудников на случай эвакуации в безопасные районы края.

Списки необходимы, чтобы спасатели знали точную численность граждан всех каких категорий и их семей. Это позволит определить кто сможет эвакуироваться самостоятельно, а кому потребуется помощь.

– В частности, в приложении к обращению указано, что нужно подсчитать, сколько человек до места назначения смогут добраться пешком. Это должны быть люди, способные пройти 30-35 км, - пишет «Бийский рабочий».

К примеру, транспортом будут вывозить стариков, детей до 14 лет вместе с их матерями, инвалидов, беременных, больных и тех, что в силу физической подготовки не сможет пройти пешком те самые 30-35 километров.

В списки, которые должны подать работодатели помимо сотрудников включают их иждивенцев, с которыми проживают вместе. Данные документы должны сдать до 13 февраля.

В самом управлении ГО ЧС пояснили, что это лишь актуализация данных. Периодически она проводится, так что причин для паники нет.