ВТБ запускает цифровой банк в Телеграме

Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.

В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому одной из важнейших задач для банков стало создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы. «Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме – уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность. Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Мы ожидаем, что наиболее интересно его развитие будет пользователям устройств на iOS, для которых он станет надежной заменой мобильного приложения», — рассказал Святослав Островский, член правления ВТБ.

Как сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка, архитектура предложенного банком решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы Телеграма. Для защиты клиентских операций реализована 5-факторная защита.

Запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных у клиентов финансовых услуг, а к концу 2023 года будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.