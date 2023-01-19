На барнаульском шинном заводе продлили простой

Пожар на заводе Фото: Виталий БАРАБАШ

Простой на барнаульском шинном комбинате продлили до 31 января. Сейчас на работу вывели только часть сотрудников.

Как выяснил «Толк», предприятие частично уже восполнило потери сырья, необходимого для выпуска шин. Так что теперь завод сможет выполнить заказы, в том числе оборонные.

Вместе с тем, причина пожара на заводе до сих пор не установлена. Судебная экспертиза еще не окончена, так что проверка продолжается.

– Сотрудниками отрабатываются наиболее вероятные версии о причине возникновения пожара. Точная причина будет установлена после принятия по итогам расследования процессуального решения, – пояснили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.